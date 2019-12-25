Женщину осудят за попытку задушить двухлетнюю дочь коленом

Девочку спас дедушка.

В Тихвине Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по статье " покушение на убийство малолетнего". Обвиняется – 24-летняя мать двухлетней девочки. Дело передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, инцидент произошел 29 февраля. В своем доме 24-летняя женщина перебрала с алкоголем, схватила свою двухлетнюю дочь, повалила на пол и стала давить коленом на шею. Происходящее увидел отец женщины, он спас внучку.

После этого следователи возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Девочку передали отцу, который находится в разводе с матерью ребёнка.

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Фото: Piter.TV