Экс-глава Минобороны ДНР призвал РФ заставить Киев капитулировать.

Бывший глава Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков высказался о судьбе Украины. По мнению специалиста, страну ждут разделение и лишение армии. Такое заявление экс-чиновник сделал в интервью НСН. По мнению гостя эфира, именно такой Украина станет, чтобы уже никогда не иметь возможности угрожать вооруженными действиями России и не представлять из себя опасности. Стрелков утверждает, что Москве следует нейтрализовать киевский режим, но при этом не следует говорить о полном завоевании соседнего государства.

Необходимо вывести из ее состава русскоговорящие регионы, которые никогда Украине не принадлежали, лишить ее армии. Игорь Стрелков, экс-глава ДНР

Эксперт напомнил прессе о том, что Украина за последние семь лет угрожала войной России. При этом Стрелков призвал РФ принудить Киев к миру вооруженным путем, а также окончательно принудить к военно-политической капитуляции. В числе требований капитуляции должен быть записан окончательный отказ Киева от Крыма и от Донбасса. Спикер считает, что "Минские соглашения мертвы".

Стрелков: Эрдоган первым ударит армии РФ в спину при операции на Украине.

Фото и видео: YouTube / НСН - Национальная Служба Новостей

