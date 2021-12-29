Стрелков: Эрдоган первым ударит армии РФ в спину при операции на Украине

В ДНР объяснили угрозу для ВС России.

Бывший командующий народным ополчением в самопровозглашенной Донецкой республике Игорь Стрелков: Эрдоган первым ударит ВС России в спину при операции на Украине. Он уверен в том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган отправит собственные войска в Восточную Европу, а также предпримет попытку боевой операции на территории Сирии при благоприятных для себя условиях, если РФ решит атаковать Киев. Такими сведениями эксперт поделился в эфире YouTube-канала "РОЙ ТВ".

Если РФ не сможет в течение пары недель сокрушить Украину и если она потерпит локальные какие-то поражения, то ряд "партнеров" даже может осмелеть и направить на Украину свои войска. Первый кандидат — Турция. Игорь Стрелков,экс-глава ДНР

Экс-командир ополченцев также допустил такой вариант развития обстановки на Украине, при которой Анкара попытается провести операцию в Сирии.

Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Польше.

Фото и видео: Youtube/РОЙ ТВ