Пострадал объект компании NitroErg.

Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Польше. Об этом рассказали местные журналисты с радиостанции RMF. В СМИ уточнили, что опасная ситуация зафиксирована на территории Крупский-Млын, находящейся на юге страны. Правоохранительные органы разыскивают двух граждан, которые отсутствовали на общем сборе сотрудников завода.

Известно, что пострадавшая фабрика принадлежит компании NitroErg. Предприятие входит в группу KGHM Polska Mied. Это не первый подобный инцидент на объекте повышенной опасности. В 2021 году на производстве данной фирмы в местности Берунек также произошел взрыв. Тогда происшествие унесло жизнь одного человека, еще один работник пострадал.

Фабрика NitroErg является одной из из пяти производителей динамита в европейском регионе. Производство основано в 1871 году. Это произошло спустя четыре года после получения патента на динамит ученым Альфредом Нобелем.

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Фото и видео: Youtube/Niebezpieczne