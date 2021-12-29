Глава ДНР Пушилин: взрыв на линии соприкосновения был провокацией

Предполагается, что его устроили журналисты.

Взрыв в районе линии соприкосновения мог быть провокацией. Такое мнение в эфире Youtube-канала "Соловьев Livе" выразил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он считает, что взрыв был произведен журналистами во время съемок для будущих провокаций. Пушилин уточнил, что хлопок был слышен единожды.

Что взорвалось - непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или еще что-то. Денис Пушилин, глава ДНР

Он добавил, что в настоящее время на линии соприкосновения расположены около 150 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Кроме того, каждый день фиксируются поставки вооружения в данный район. Пушилин уверен, что Киев готовится к военному разрешению конфликта на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 декабря.

Видео: Youtube / Соловьев Live