Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 декабря

Президент Украины надеется, что получит реальные сведения от Запада, если таковые у партнеров имеются.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад доказать сведения о том, что российская сторона якобы нападет на Киев 16 февраля. С таким обращением глава государства обратился во время брифинга с журналистами. По мнению политика, сейчас в информационном публичном поле фиксируется слишком много данных о предполагаемом нападении.

Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский подчеркнул, что СМИ и официальные лица говорят о готовящейся полномасштабной войне со стороны РФ против Украины. В прессе также появились предполагаемые даты новой агрессии. В Киеве уточнили, что понимают существующие риски для государства, поэтому готовы к любому развитию событий в регионе.

Politico: Байден заявил союзникам, что РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля.

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