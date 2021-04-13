Стрельбу в школе в городе Ноксвилл открыл один из учащихся

Молодой человек погиб, еще несколько людей пострадали.

Стрельбу в школе в городе Ноксвилл штата Теннесси открыл один из учащихся. Об этом журналистам рассказал глава расследований. Следственные органы уточнили, что трагедия произошла примерно в 15:15 по местному времени (22:15 по московскому времени) на территории одного из учебных заведений. Представители закона прибыли на место событий из-за сообщений о стрельбе. Предполагаемый злоумышленник скрылся в уборной. Он открыл огонь после того, как правоохранительные органы попытались туда зайти.

Один полицейский открыл ответный огонь. Подозреваемый погиб на месте, было установлено, что он являлся учеником. заявление полиции

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в результате стрельбы в Ноксвилле есть погибший, однако его личность не была на тот момент установлена. Известно также, что в результате трагедии есть несколько пострадавших, включая офицера полиции. В настоящее время жизни пациентов ничего не угрожает.

Мэр Нэшвилла назвал возможную причину взрыва в центре города.

Видео: YouTube / Reuters