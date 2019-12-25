Джон Купер считает, что в городе произошел умышленный взрыв. Он назвал нападение "возмутительным и трусливым".

Мэр Нэшвилла назвал возможную причину взрыва в центре города. Об этом Джон Купер рассказал журналистам во время брифинга. Трансляцию выступления чиновника показывали местные телеканалы. По словам главы города в штате Теннеси, все данные указывают на то, что в Нэшвилле взорвалась бомба.

Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе...Мы не успокоимся, пока те, кто несет ответственность за это возмутительное и трусливое нападение, не предстанут перед судом Джон Купер, мэр Нэшвилла

По мнению мэра, произошедшее было направлено на то, чтобы заставить людей почувствовать "страх и ужас". Известно, что из-за взрыва пострадали три человека. Сейчас они находятся в стабильном состоянии. Их госпитализировали. Также более 40 местным компаниям был причинен материальный ущерб.На несколько дней в районе, граничащим с местом взрыва, власти ввели комендантский час.

Напомним, что в пятницу около 06:30 (15:30 по московскому времени) стало известно о том, что в Нэшвилле взорвался фургон. В полиции считают, что это произошло в результате преднамеренного действия. Незадолго до инцидента в правоохранительные органы поступила информация о необходимости эвакуации людей.

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