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Джо Байден пообещал США наступление "темной зимы"

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Демократ напомнил, что США не имеют перспектив и плана из-за распространения коронавируса.

Джо Байден пообещал США наступление "темной зимы". Об этом кандидат в президенты от демократической партии заявил во время финальных дебатов с президентом Дональдом Трампом, которые состоялись в Нэшвилле штата Теннесси. 

Нам уже грозит темная зима, у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года

Джо Байден, кандидат в президенты США

В ответ на заявление оппонента Дональд Трамп рассказал, что американская вакцина от COVID-19 уже на подходе. Он добавил, что в течение нескольких недель Вашингтон сможет объявить о ее готовности. Джо Байден выступил с критикой позиции американского президента. Он напомнил, что глава Белого дома обещал населению, что распространение коронавируса по США завершится к Пасхе, затем - к лету.

Трамп сравнил экологию в США, России, Китае и Индии.

Видео: Fox News

Теги: дебаты, джо байден, нэшвилл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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