Американский лидер оценил успехи Вашингтона по экологической политике.

Дональд Трамп сравнил экологию в США, России, Китае и Индии. Об этом действующий американский президент рассказал во время финальных дебатов с представителем демократической партии Джо Байденом. Политики встретились в городе Нэшвилл штата Теннеси в очном формате. По мнению главы Белого дома, Вашингтон может похвастаться экологическими достижениями в отличие от других государств.

Мы проделали отличную работу в отношении окружающей среды, у нас чистейший воздух, чистейшая вода и лучшие показатели выброса углерода, которые мы видели за многие годы, и мы не разрушили наши предприятия...Посмотрите на Китай, какой он грязный, посмотрите на Россию, на Индию – там грязно, воздух грязный! Дональд Трамп, президент США

Политик напомнил, что принял решение о выходе из Парижского соглашения по климату, так заметил "Нечестное отношение" к США. Джо Байден в свою очередь подчеркнул, что действия США имеют большое значение в борьбе с глобальными изменениями климата. Он добавил, что его экологическая программа даст новые рабочие места, а также возможности для развития инновационных проектов.

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена.