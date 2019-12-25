Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса за нескольких недель

Политик отметил разработки трех американских компанией.

Дональд Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в течение нескольких недель. Об этом действующий президент США сообщил своему оппоненту от демократической партии Джо Байдену во время финальных дебатов в Нэшвилле.

Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель….Это не гарантировано Дональд Трамп, президент США

Политик добавил, что на данный момент у Вашингтона есть хороший шанс того, что препарат будет готов до конца текущего года. Дональд Трамп отметил, что США в ближайшее время могут одобрить вакцины, созданные компаниями J&J, Moderna и Pfizer.

Байден счел Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США.

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