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Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса за нескольких недель
Сегодня, 7:59
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lesjasap

Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса за нескольких недель

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Политик отметил разработки трех американских компанией.

Дональд Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в течение нескольких недель. Об этом действующий президент США сообщил своему оппоненту от демократической партии Джо Байдену во время финальных дебатов в Нэшвилле.

Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель….Это не гарантировано

Дональд Трамп, президент США

Политик добавил, что на данный момент у Вашингтона есть хороший шанс того, что препарат будет готов до конца текущего года. Дональд Трамп отметил, что США в ближайшее время могут одобрить вакцины, созданные компаниями J&J, Moderna и Pfizer.

Байден счел Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцина, дебаты, дональд трамп, нэшвилл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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