Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса за нескольких недель

Дональд Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в течение нескольких недель. Об этом действующий президент США сообщил своему оппоненту от демократической партии Джо Байдену во время финальных дебатов в Нэшвилле.
Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель….Это не гарантировано
Дональд Трамп, президент США
Политик добавил, что на данный момент у Вашингтона есть хороший шанс того, что препарат будет готов до конца текущего года. Дональд Трамп отметил, что США в ближайшее время могут одобрить вакцины, созданные компаниями J&J, Moderna и Pfizer.
Байден счел Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все