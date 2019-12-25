Байден счел Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США

Джо Байден счел Дональда Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США. Представитель демократической партии США во время финальных дебатов в Нэшвилле заявил, что его оппонент не может быть руководителем страны после такого количества смертей, вызванных последствиями COVID-19.
Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США
Джо Байден, кандидат в президенты США
Политик признал, что на Трампе лежит ответственность за большое число погибших от коронавируса. Он напомнил, что действующий президент США закрыл государственную границу с Китаем только после того, как это сделали порядка 40 стран.
Согласно информации сотрудников Университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии коронавируса выявлено более 8,4 млн заражений. Погибшими считаются более 222,9 тысяч человек.
Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина.
Фото: Pixabay.com
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