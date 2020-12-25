Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в центре Нэшвилла

По предварительной информации, пострадали три человека.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в центре американского Нэшвилла. О происшествии стало известно утром в пятницу, 25 декабря.

В Twitter-аккаунте представители городской полиции заявили, что считают взрыв преднамеренным. Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты, расследованием инцидента занимаются местные правоохранительные органы.

По предварительной информации, пострадали три человека. Врачи не сочли их состояние критическим, отметил телеканал CNN.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об инциденте, заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал американцам о "рождественском чуде". Вместе с супругом перед нацией выступила Мелания Трамп.

Глава Белого дома прокомментировал поставку в США миллионов доз вакцины от коронавируса. Политик заметил, что препараты являются безопасными и эффективными в борьбе с распространением инфекции. Он заметил, что прививочная кампания положит конец ужасной пандемии и спасет миллионы человеческих жизней.

Видео: Youtube / NewsChannel 5