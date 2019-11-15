В Калифорнии школьник устроил стрельбу по одноклассникам

16-летний школьник пронес в школу пистолет и расстрелял одноклассников в свой день рождения.

В Калифорнии 16-летний подросток открыл огонь по одноклассникам.

CNN сообщает, что 16-летний подросток пришел в школу "Сагас" в городе Санта-Кларита и за 16 секунд разрядил пистолет в одноклассников. От огнестрельных ранений погибли двое, 14-летний подросток и 16-летняя девушка. Еще трое подростков получили ранения. Сам стрелок жив, но находится в больнице с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии.

Мотивы стрелка не сообщаются, известно лишь, что в этот день он отмечал свой 16тый день рождения.

Ранее: В Благовещенском колледже студент открыл огонь по одногруппникам.

Видео: YouTube/Newsy