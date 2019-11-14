Опубликовано оперативное видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

На опубликованном видео кабинет, в котором учащийся открыл огонь из ружья по другим студентам.

Сегодня утром, 14 ноября, в колледже Благовещенска учащийся открыл стрельбу.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о трагических событиях, которые произошли в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также публиковал первые кадры с места событий. Сейчас Следком опубликовал оперативное видео из кабинета, где произошли ужасные события.

На данном видео на месте работают следователи и эксперты - криминалисты. На полу видны следы крови и гильзы от патронов. Большинство парт сдвинуто с места.

СУ СК РФ сообщает, что 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь на поражение по учащимся. В результате стрельбы погиб 19-летний парень. Еще 3 человека, молодые люди в возрасте 17, 19 и 20 лет, получили ранения. Позднее в одном из кабинетов колледжа найдено тело стрелка с огнестрельным ранением в луже крови. Рядом с ним лежало ружье.

Сегодня ранее: В Москве застрелен трехкратный чемпион мира по Тайскому боксу.

Видео: СК Российской Федерации