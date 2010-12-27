В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Неизвестный произвел несколько выстрелов, в том числе в голову, в Ашота Боляна и скрылся с места преступления.

Накануне вечером, 13 ноября, возле своего дома застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.

СУ СК РФ по городу Москва сообщает, что накануне вечером 13 ноября возле жилого дома по Нахимовскому проспекту в городе Москве неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Преступник с места совершенного преступления скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. СУ СК РФ по г.Москва

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что убитый трехкратный чемпион мира по тайскому боксу 40-летний Ашот Болян. Мужчина вышел из дома на встречу и по пути к машине был застрелен.

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Фото: Piter.TV