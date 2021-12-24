Стрельба произошла в торговом центре в пригороде Чикаго

Ранено не менее четырех человек.

Четыре человека пострадали в результате перестрелки в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук. Такое заявление на пресс-конференции перед журналистами сделал официальный представитель местных правоохранительных органов. Мероприятие проводилось в онлайн-формате. В настоящее время четверо потерпевших доставлены в больницу. Предположительно, среди этих пациентов находится злоумышленник. ВТорой подозреваемый стрелок задержан оперативниками.

Два человека, которые были знакомы, открыли стрельбу друг по другу в одном из коридоров торгового центра. Несколько человек пострадали. заявление полиции

В настоящее время угрозы для жизни раненых нет. Полиция проверяет территорию ТЦ на случай того, что в помещениях могут скрываться помощники стрелков. В социальных сетях американцы пишут о том, что инцидент стал следствием конфликта между двумя группами. Другие отрицают такой сценарий. Они указали на то, что Оук-Брук считается обеспеченным районом города.

В Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.

Фото и видео: YouTube / Associated Press