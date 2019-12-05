На военной базе Перл-Харбор в США произошла стрельба

В результате стрельбы погибли 2 человека и стрелок. Еще один раненый мужчина в госпитале.

На верфи военной базы Пёрл-Харбор мужчина открыл огонь по гражданским, которые выполняли работы по заказу Минобороны США.

ТАСС сообщает, что стрельба произошла на верфи военной базы Пёрл-Харбор (США). Военнослужащий ВМС США открыл огонь на поражение по гражданским, которые работали на Министерство Обороны США. В результате стрельбы 3 человека получили тяжелые ранения и были отправлены в госпиталь. Несмотря на все усилия медиков, двое раненых скончались. За жизнь и здоровье третьего пострадавшего борются медики. Сам стрелок найден мертвым с огнестрельным ранением.

Полиция и военные расследуют все обстоятельства произошедшего. Мотивы стрелка неизвестны.

Ранее: Опубликовано видео из квартиры пермского стрелка, откуда мужчина начал стрелять по людям.

Видео: ABC News