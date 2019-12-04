Опубликовано видео из квартиры, откуда открыл огонь пермский стрелок

В результате стрельбы убита женщина, которая шла на работу. И ранены прохожий и росгвардеец.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал первые кадры с места стрельбы в Перми и рассказывал подробности трагедии.

Сейчас СУ СК России опубликовал новое видео с места трагедии. На видео показана квартира, где жил стрелок. В квартире беспорядок, побиты стекла, возможно, следы от выстрела. Также на видео показан автомобиль Росгвардии со следами от выстрелов.

ЧП произошло на пересечении улиц Вильямса и Писарева. Мужчина из окна квартиры начал стрелять по проходившим рядом людям. В результате стрельбы была убита женщина. Затем стрелок вышел на улицу ранил прохожего мужчину и Росгвардейца, который приехал на вызов.

Стрелка удалось задержать и обезвредить. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель, сообщают следственные органы СУ СК по Пермскому краю. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".

Видео: СУ СК России