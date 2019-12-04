Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в Перми

На опубликованных кадрах видео оружие, из котрого мужчина убил женщину и ранил двух мужчин.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности трагедии в Перми, где мужчина открыл огонь на поражение по людям.

ЧП произошло на пересечении улиц Вильямса и Писарева. Мужчина из окна квартиры начал стрелять по проходившим рядом людям. В результате стрельбы была убита женщина. Затем стрелок вышел на улицу ранил прохожего мужчину и Росгвардейца, который приехал на вызов.

Стрелка удалось задержать и обезвредить. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель, сообщают следственные органы СУ СК по Пермскому краю. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".

Следком сообщает, что выстрелы были произведены из охотничьего ружья, которым мужчина владел незаконно. На месте трагедии работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты.

Телеграм-канал Mash пишет, что мужчина, возможно, был в состоянии наркотического опьянения и думакл, что он играет в видеоигру.

Фото и видео: СУ СК РФ по Пермскому краю