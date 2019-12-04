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lesjasap
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Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

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Есть погибшая, ранен полицейский.

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры. Из-за действий стрелка погибла женщина, проходившая под окнами многоэтажного здания. Также ранен один из сотрудников Росгвардии, прибывший на вызов. Ему выстрелили в ноги. На данный момент мужчина госпитализирован, ему проводят операцию.

Трагедия произошла на пересечении улиц Вильямса и Писарева. В настоящее время оперативникам удалось задержать преступника. Злоумышленника удалось остановить, он находится в отделении полиции. Его допрашивают.

Прибывшему наряду вневедомственной охраны удалось обезвредить и задержать стрелка. Он доставлен в отдел полиции

рассказали источники в МВД

Предположительно, стрелок находился под воздействием психотропных препаратов. Он начал стрелять сначала из окна квартиры, а после вышел с оружием на улицу. В правоохранительных органах выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иркутской области обрушился мост через Макаровку.

Фото: Вконтакте/liveinperm

Видео: Piter.tv, YouTube/Los Angeles Times, Вконтакте/liveinperm

Теги: пермь, стрелок
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 9:08

Писд.. вставили кадры из америки ! полоумные 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 9:32

Это не Америка, это наш район. 

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Аноним
Сегодня 9:52

В начале видео кадры из США про автомобили полиции. Зачем?

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