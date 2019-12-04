Есть погибшая, ранен полицейский.

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры. Из-за действий стрелка погибла женщина, проходившая под окнами многоэтажного здания. Также ранен один из сотрудников Росгвардии, прибывший на вызов. Ему выстрелили в ноги. На данный момент мужчина госпитализирован, ему проводят операцию.

Трагедия произошла на пересечении улиц Вильямса и Писарева. В настоящее время оперативникам удалось задержать преступника. Злоумышленника удалось остановить, он находится в отделении полиции. Его допрашивают.

Прибывшему наряду вневедомственной охраны удалось обезвредить и задержать стрелка. Он доставлен в отдел полиции рассказали источники в МВД

Предположительно, стрелок находился под воздействием психотропных препаратов. Он начал стрелять сначала из окна квартиры, а после вышел с оружием на улицу. В правоохранительных органах выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иркутской области обрушился мост через Макаровку.

Фото: Вконтакте/liveinperm

Видео: Piter.tv, YouTube/Los Angeles Times, Вконтакте/liveinperm