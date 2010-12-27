В Иркутской области обрушился мост через Макаровку

Мост рухнул после проезда тяжеловесного грузовика.

В Иркутской области обрушился автомобильный мост через реку Макаровка.

ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что мост рухнул на автомобильной дороге между районным центром Киренском и Иркутском. Допустимая максимальная нагрузка моста 20 тонн. По мосту проехал грузовик с полуприцепом общей массой 60 тонн. Мост не выдержал нагрузки и разрушился.

В результате ЧП пострадавших нет. Сотрудниками МЧС сделана временная ледовая переправа для легковых автомобилей. Организуется временная ледовая переправа и для грузовых автомобилей. Для водителей развернут пункт обогрева.

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Фото: МЧС РФ