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Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг

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Йенс Столтенберг рассказал о дальнейшей помощи Киеву.

Общая поддержка Вооруженным силам Украины со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, но международные союзники наращивают для киевского режима поставки самолетов, танков и бронированной техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции в Киеве сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Иностранный гость находится с рабочим визитом в столице Украины, где он успел переговорить с местным президентом Владимиром Зеленским.

Союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку... Все это сегодня имеет реальное значение на поле боя.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

НАТО решила начать разработку стратегической многолетней программы помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: военная помощь, йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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