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НАТО решила начать разработку стратегической многолетней программы помощи Украине

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Йенс Столтенберг рассказал о результатах встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

Министры иностранных дел НАТО договорились начать разработку стратегической многолетней программы помощи, которая продлится после конфликта на Украине. Соответствующее заявление в рамках пресс-конферении с журналистами в Брюсселе сделал руководитель Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг Европейский чиновник выступил публично по итогам заседания глав МИД .

Мы договорились начать развивать многолетнюю программу, которая поможет привести украинские силы и вооружения в соответствие со стандартами НАТО, потому что будущее Украины принадлежит евроатлантической семье.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / Firstpost

Теги: восстановление, йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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