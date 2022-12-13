НАТО предупредила Китай о серьезных последствиях предоставления оружия России

Йенс Столтенберг рассказал о позиции НАТО по Пекину и украинскому кризису.

Руководство Североатлантического военного альянса предупредило Китай о серьезных последствиях предоставления оружия России. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По мнению европейского чиновника, помощь Пекина Москве в вопросе регионального конфликта стала бы для властей КНр исторической ошибкой. Таким мнением эксперт поделился публично по завершению второго дня встречи глав МИД.

Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Firstpost