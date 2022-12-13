Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

В НАТО заверши ли формальные процедуры по присоединению Финляндии в состав военного альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после торжественной церемонии вступления Финляндии заявил о том, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору, как и Финляндия.

Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что министр по иностранным делам Финляндия Пекка Хаависто передал во вторник 4 апреля 2023 года документ о присоединении северной страны к Североатлантическому договору американскому государственному секретарю Энтони Блинкену. Таким образом завершились формальные процедуры присоединения Хельсинки к НАТО. Ранее руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал коллеге из Госдепа США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Анкара стала последней страной, которая ратифицировала финскую заявку.

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Фото и видео: YouTube / CNN-News18