НАТО не видит изменений позиций ядерных сил РФ, которые бы требовали ответа

Генсек альянса оценил вероятное размещение стратегических сил РФ в Белоруссии.

НАТО подтверждает, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому никогда не должна начаться. Соответствующее заявление в рамках выступления перед европейскими журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Он ответил на вопросы СМИ во время своего прибытия на встречу министров по иностранным делам. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент блок не видит изменения в позиции стратегических ядерных сил Москвы. Таким образом руководитель НАТо отреагировал на возможное размещение оружия России на территории Белоруссии.

НАТО остается ядерным альянсом, это центральная часть нашей обороны и сдерживания. И, конечно, мы пристально мониторим, что делает Россия, но пока мы не видим никаких изменений российских ядерных позиций, которые потребовали бы изменений наших позиций. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО сообщили, что не будут разворачивать войска в Финляндии без запроса с ее стороны.

Фото и видео: YouTube / Firstpost