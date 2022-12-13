В НАТО сообщили, что не будут разворачивать войска в Финляндии без запроса с ее стороны

Йенс Столтенберг рассказал о правах и обязанностях северной страны.

Североатлантический альянс не будет разворачивать никакие войска на территории Финляндии без разрешения со стороны властей Хельсинки. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов по прибытии на встречу министров иностранных дел в Брюсселе. В рамках мероприятия северная страна будет офиуиально принята в состав военного блока.

Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны... Финляндия принесет в НАТО развитую военную промышленность и высокопрофессиональную армию. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг напомнил, что после вступления Финляндии в альянс на эту страну начнет распространяться 5-я статья Вашингтонского договора. Речь в документе идет о коллективной безопасности всех стран НАТО перед лицом военного нападения.

Столтенберг: долгосрочная программа НАТО для Украины повысит ее совместимость с альянсом.

Фото и видео: YouTube / Firstpost