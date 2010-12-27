В НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"

Страны хотят предпринять меры в ответ на размещение РФ новых ракет.

Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях". Они намерены предпринять меры в ответ на размещение РФ новых ракет средней дальности. Об этом пишут РИА Новости.

Лидеры государств отметили, что будут реагировать на действия России в разумном и ответственном ключе. В НАТО считают, что "агрессивные действия России" создают угрозу для евроатлантической безопасности.

Напомним, 2 августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон в одностороннем порядке разорвал соглашение и обвинил Россию в его длительном нарушении. В свою очередь Москва все обвинения опровергает, отмечая, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом у России есть серьезные вопросы к Вашингтону по этому поводу. В МИД РФ заявили, что все обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Ранее Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран.