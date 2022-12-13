Йенс Столтенберг рассказал о том, что страны находятся "в опасности".

Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Эксперт выступил перед СМИ по завершению второго дня заседания министров по обороне стран-членов блока. Эксперт пояснил, что участники обсудили свои международные обязательства по отношению к партнерам, находящимися в опасной обстановке.

В том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО создадут координационную группу по защите подводной инфраструктуры.

Фото и видео: YouTube / Firstpost

