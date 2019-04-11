Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны, считает экс-глава MI6

Ричард Дирлав напомнил о готовности РФ противостоять коллективному Западу.

Европейский регион уже находится в состоянии войны с Россией. Соответствующее заявление в эфире британского телеканала Sky News сделал бывший глава службы внешней разведки MI6 от Соединенного королевства, работавший в ведомстве в период с 1999 по 2004 года, Ричард Дирлав. Иностранный специалист указал на то, что в мире сложилась крайне сложная ситуация, поэтому диалог с Москвой будет лучше, чем полное отсутствие контактов коллективного Запада с Кремлем. По словам эксперта, общение между сторонами необходимо для предотвращения эскалации украинского кризиса. Однако Ричард Дирлав выразил неуверенность в том, что сейчас Россия находится в настроении вести диалог с Западом.

Дональд Туск называл это предвоенной ситуацией, но мне кажется, что он не прав. Я думаю, что это настоящая война. С российской точки зрения это не обязательно означает вооруженный конфликт, это может означить гибридный конфликт или конфликт иного типа, идущий в разных сферах. Ричард Дирлав, экс-глава Mi-6

Ричард Дирлав также рассчитывает, что избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп наложит вето на соглашение о возвращении архипелага Чагос, где располагается совместная британско-американская военная база, под суверенитет Маврикия. По мнению эксперта, данное соглашение не отвечает национальным интересами ни Вашингтона, ни Лондона.

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Фото и видео: YouTube / Sky News