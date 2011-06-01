Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель

Жозеп Боррель рассказал о совместном заявлении глав МИД ЕС по Ближнему Востоку.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил журналистам о том, что все страны ЕС по результатам рабочей встречи глав министерств по иностранным делам потребуют от Израиля введения немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности со стороны руководства еврейского государства на Ближнем Востоке в целях сохранения жизней мирного населения в палестинском анклаве. Соответствующее заявление глава МИД ЕС сделал во время своего прибытия на мероприятие в Брюсселе.

Это было очень сложно, я потратил на это все выходные, но нам удалось согласовать единое заявление от имени всех 27 членов ЕС. Речь идет не об одной паузе, а о серии пауз, и они должны быть установлены немедленно. Призовем Израиль к предельной сдержанности. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель не ожидает победы Украины над Россией в ближайшем будущем.

Фото и видео: European Commission