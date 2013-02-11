Боррель не ожидает победы Украины над Россией в ближайшем будущем

В МИД ЕС оценили украинский кризис.

Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается. Такое признание сделал глава внешнеполитической службы и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель. Дипломат выступил в рамках Конгресса партии европейских социалистов, организованного в Малаге. Иностранный специалист заметил, что страны региона политические стремятся продолжать помогать армии киевского режима и компенсировать американскую помощь США, "которая, вероятно, сократится". Однако спикер добавил, что ЕС уже сейчас предоставил ВСУ гораздо больше, чем дали США. По мнению Борреля, основной гарантией безопасности для Украины должен стать прием государства европейскую семью, для чего ЕС потребуется единство в этом вопросе.

У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Party of European Socialists