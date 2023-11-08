ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России

Жозеп Боррель оценил дальнейшую поддержку Украины.

Европейская комиссия и внешнеполитическая служба Евросоюза намерены "в ближайшие дни" представить общественности 12-й пакет антироссийского санкционного давления. Однако точные даты презентации пока что неизвестны. Соответствующее заявление журналистам сделал глава МИД ЕС и политики безопасности Жозеп Боррель. Эксперт выступил на полях саммита министров по иностранных делах стран-членов саммита G7 ("Большой семерки") в Токио. При этом спикер призвал коллег на забывать об Украине и поддерживать киевский режим в его "формулой мира".

И также санкции. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем с Еврокомиссией представить новый пакет санкций в отношении России, которые мы обсуждаем с Группой семи для обеспечения скоординированного подхода. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Европейский дипомат не уточнил, будет ли новый пакет санкций включать в себя какие-либо ограничения против российских ювелирных алмазов, которые наряду с поставками топлива для атомных электростанций остались практически последней крупной статьей прямой торговли между РФ и ЕС. После представления пакета, все пункты должны будут одобрить все страны-члены регионального сообщества.

Боррель: ЕС должен осудить нападение на мирное население Газы.

Фото и видео: European Commission