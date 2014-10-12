Боррель: ЕС должен осудить нападение на мирное население Газы

Глава МИД ЕС призвал не относиться к ХАМАСу как ко всему палестинскому народу.

Европейский союз должен осудить не только нападение радикального движения ХАМАС на Израиль, но также и атаки на мирное население Сектора Газы. Соответствующее заявление сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Борель, выступая на пленарном заседании осенней сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Конечно, Израиль имеет право защищать себя. Но право защищать себя имеет границы, и в этом случае - это международное право и международное гуманитарное право. Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки [на Израиль], но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Иностранный специалист заметил, что палестинцы не могут достичь устойчивого мира, так как сами являются жертвами ХАМАСа. Он призвал общественность в европейском регионе не идентифицировать радикальное движение в качестве всего народа Палестины.

Боррель: Евросоюз продолжит оказание финансовой помощи Палестине.

Фото и видео: YouTube / European Commission