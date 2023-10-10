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Боррель: Евросоюз продолжит оказание финансовой помощи Палестине

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В ЕС оценили ситуацию на Ближнем Востоке.

Евросоюз продолжит оказание финансовой помощи Палестине. Соответствующее заявление перед журналистами сделал руководитель верховной дипломатии и политики безопасности  Жозеп Боррель по результатам встречи стран Персидского залива и ЕС в Омане, которую транслировала пресс-служба Европейской комиссии. Глава МИД уточнил, что важно сделать так, чтобы оккупированные территории продолжали получать необходимую гуманитарную помощь.

Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС и Персидский залив договорились работать над прекращением насилия в Израиле и Газе.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias

Теги: евросоюз, жозеп боррель, мид, палестина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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