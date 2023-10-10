ЕС и Персидский залив договорились работать над прекращением насилия в Израиле и Газе

Страны Евросоюза и Персидского залива договорились совместно работать над прекращением насилия в Израиле и не допустить расширения регионального конфликта. Соответствующее заявление перед журналистами сделал руководитель верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель по результатам встречи стран Персидского залива и ЕС в Омане, которую транслировала пресс-служба Европейской комиссии. Глава МИД призвал стороны конфликта освободить заложников.
Чтобы быть конкретным и правильно понятым, позвольте мне прочитать 21-й пункт нашей совместной декларации: совместный совет чрезвычайно обеспокоен развитием событий в Израиле и Газе, осуждает все атаки против населения и призывает к защите населения, напоминая обязательства сторон...
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Боррель: 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза.
Фото и видео: European Commission
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