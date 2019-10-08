Страх смерти заставляет мужчин ложиться спать позже

Ученые определили, что мужчинам не дает уснуть по ночам.

Мысли о смерти заставляют мужчин как можно позже ложиться спать. К такому выводу пришли турецкие ученые в ходе анализа деятельности 229 представителей сильного пола. Выводы работы опубликованы в научном издании The Journal of General Psychology.

Исследователи связывают тревогу с прокрастинацией - склонности откладывать необходимые действия. Мужчины склонны переносить на "попозже" не только бытовые занятия, но и базовые потребности. Логика такова: чем меньше человек спит, тем больше у него остается времени на жизнь. Из-за этого постулата может возникнуть неосознанное отрицательное отношение ко сну и попытки его отсрочить.

Таким образом, можно утверждать, что люди, которые боятся смерти или беспокоятся о ней, могут иметь неосознанное отрицательное отношение ко сну и, как следствие, пытаться избежать его, оттягивая время отбоя комментируют авторы работы

Подобное поведение в дальнейшем приводит приводит к проблемам с социализацией и ухудшению качества жизни, нарушению здоровья.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кудрово бегал обнаженный мужчина с перерезанным горлом.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Brainwave Power Music