В Кудрово бегал обнаженный мужчина с перерезанным горлом

Испуганные прохожие вызвали ему скорую.

У жилого комплекса "Прогресс" в Кудрово местные жители немало перепугались: возле второго корпуса бродил обнаженный мужчина с порезанным горлом. Раненый истошно кричал и прижимал руку к шее.

Очевидцы написали, что к истекающему кровью бродяге вызвали скорую и полицию.

Многие пользователи в сети усомнились насчет кровоточащего горла: они считали, что мужчина держался за шею просто так и был пьян. Однако опровергла сомнения местная жительница:

"когда встретили этого товарища в лифте, он был в крови. Лицо, шея и руки. На одной руке была перчатка резиновая синяя. Держался за горло и орал неистово помогите. Потом, дождик смыл, видимо", – Виктория Семенюк.

По словам очевидцев, обнаженный мужчина бросался на машины и прохожих и кричал что-то про паразитов. Судя по комментариям, кудровчанина увезли в больницу.

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Видео: Жизнь в Кудрово, ВКонтакте