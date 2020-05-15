Страх и антисанитария в "Ленэкспо": петербурженка рассказала об условиях содержания в госпитале

Наталья Корепанова рассказала Piter TV, что в "Ленэкспо" ей приходится бороться за свое здоровье.

Не так давно в Петербурге стал работать новый госпиталь на базе "Ленэкспо". Многие заболевшие, попавшие туда, оставляют о нем не самые лестные обзоры. Например, Наталья Корепанова, заболевшая COVID-19, лежит в госпитале уже неделю, и делится впечатлениями в своем Instagram.

В постах она отмечает, что госпиталь работает плохо, а врачи лечат, только если ты "будешь настаивать". По ее подсчетам, в одну смену примерно на 500 пациентов в госпитале приходится 5 врачей.

Сейчас я лежу в госпитале "Ленэкспо", тут лежат люди, у которых болезнь протекает в легкой форме. Конечно же, нас тут более 500 человек и тут нет того обслуживания, которое бы хотелось получить. Врачей не хватает, их всего пять человек. Но вместо того, чтобы переживать, надо успокоиться. Наталья Корепанова

По данным Натальи, услышанным от санитара, основная задача – заполнить госпиталь до 15 мая, так как на него выделено много денег. При этом лекарств для пациентов не хватает: нет антибиотиков, анализы крови не берут.

Санитарные условия также оставляют желать лучшего: в душевых нет стоков, двери от туалетов не закрываются, регулярная уборка не проводится, рассказала женщина.

Процент заболевших растет ежедневно. Боль в том, что если кому-то удалось переболеть, повезло им еще, если они попали в больницу одни из первых. У них было место в больнице, было качественное обслуживание, медперсонала было достаточно. Сейчас же, на данный момент, врачи, которые боролись за жизни и оказывали первую медицинскую помощь, сейчас сами оказались заболевшими. Наталья Корепанова

Из плюсов Наталья отметила лишь вкусную еду. Петербурженка спрашивает, "где застряли деньги, выделенные на лечение больных".

Видео: Piter.TV

Фото: instagram.com/ledibizz/



Ранее другой пациент "Ленэкспо" рассказал Piter TV о жизни внутри.