В госпитале "Ленэкспо" поместили первых пациентов с Covid-19

Сейчас на лечении находятся 24 человека.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, во временном госпитале, который построили в выставочном комплексе "Ленэкспо", разместились первые пациенты с коронавирусом в легкой форме. Сейчас на лечении находятся 24 человека.

Известно, что при ухудшении состояния больного, его отправят в ближайший перепрофилированный стационар на скорой помощи.

Напомним, что в "Ленэкспо" более тысячи коек для пациентов с Covid-19. У каждой есть светильники, розетки, тумбочки и штативы для капельниц. Также в помещении есть зоны для приема пациентов, раздачи привезенной еды, обеззараживания белья и лучевой диагностики.

Ранее мы сообщили, что койки для больных коронавирусом могут развернуть еще в двух павильонах "Ленэкспо".

Фото: "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург" / ВКонтакте