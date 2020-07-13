Сторонники ХАМАС разрушили стену на границе Израиля

По соцсетям опубликованы кадры инцидента.

Сторонники исламистского радикального движения ХАМАС, считающегося на территории еврейского государства террористическим движением, начали снос стены, которая расположена на границе Израиля с палестинским анклавом сектором Газа. Фотографии и видеозаписи в социальных сетях опубликовали очевидцы инцидента. На снимках видно, как стену из металлических конструкций с колючей проволокой ломает бульдозер. Техника проделала в преграде брешь длиной в несколько метров.

Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Фото: Telegram / Kremlin_Russian