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Сторонники ХАМАС разрушили стену на границе Израиля

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По соцсетям опубликованы кадры инцидента.

Сторонники исламистского радикального движения ХАМАС, считающегося на территории еврейского государства террористическим движением, начали снос стены, которая расположена на границе Израиля с палестинским анклавом сектором Газа. Фотографии и видеозаписи в социальных сетях опубликовали очевидцы инцидента. На снимках видно, как стену из металлических конструкций с колючей проволокой ломает бульдозер. Техника проделала в преграде брешь длиной в несколько метров.

Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Фото: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: госграница, израиль, палестина, хамас
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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