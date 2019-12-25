Стороны конфликта в Ливии договорились об открытии дорог

Соглашение достигнуто в рамках переговоров в Женеве.

Стороны ливийского конфликта договорились в Женеве об открытии дорог в регионе конфликта. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. Чиновница отметила, что общение между представителями Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии велось в формате "5+5".

На данный момент известно, что ПНС и ЛНА открывают все наземные дороги между всеми районами и городами Ливии. Договоренность сторон подтвердили в ООН.

Саркози предъявлены обвинения в создании "преступного сообщества" по делу о Ливии.

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