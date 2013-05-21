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Учёные прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения благодаря стоматологическому сканеру
Вчера, 21:47
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kraratau27

Учёные прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения благодаря стоматологическому сканеру

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Учёным удалось раскрыть тайну древнего способа защиты информации.

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения методом микрорентгеновской томографии, не раскрывая их. Исследователи просканировали запечатанные манускрипты и виртуально "раскрыли" их. Это удалось сделать благодаря рентгеновскому сканеру, который разработан для стоматологий. 

Мы представляем полностью автоматический вычислительный подход для воссоздания и виртуального разворачивания объемных сканированных изображений заблокированного письма со сложным внутренним складыванием, создание четких изображений содержимого письма и рисунка складок при сохранении доказательств блокирования букв

заявили учёные. 

Изначально исследователи отсканировали почтовые конверты и сделали трёхмерную реконструкцию. После чего разработанная компьютерная программа идентифицировала и разделила слои сложенного письма. Тем самым учёным удалось раскрыть тайну древнего способа защиты информации. 

До распространения конвертов массового производства в 1830-х годах большинство писем отправлялось с помощью почтовых замков - процесса складывания и закрепления носителей для письма, чтобы они стали их собственными конвертами

отмечают авторы исследования. 

Ранее мы писали, что открытие петербургских учёных приближает массовое производство устройств гибкой электроники.

Фото: nature.com 

Теги: исследования, эпоха возрождения
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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