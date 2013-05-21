Учёные прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения благодаря стоматологическому сканеру

Учёным удалось раскрыть тайну древнего способа защиты информации.

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения методом микрорентгеновской томографии, не раскрывая их. Исследователи просканировали запечатанные манускрипты и виртуально "раскрыли" их. Это удалось сделать благодаря рентгеновскому сканеру, который разработан для стоматологий.

Мы представляем полностью автоматический вычислительный подход для воссоздания и виртуального разворачивания объемных сканированных изображений заблокированного письма со сложным внутренним складыванием, создание четких изображений содержимого письма и рисунка складок при сохранении доказательств блокирования букв заявили учёные.

Изначально исследователи отсканировали почтовые конверты и сделали трёхмерную реконструкцию. После чего разработанная компьютерная программа идентифицировала и разделила слои сложенного письма. Тем самым учёным удалось раскрыть тайну древнего способа защиты информации.

До распространения конвертов массового производства в 1830-х годах большинство писем отправлялось с помощью почтовых замков - процесса складывания и закрепления носителей для письма, чтобы они стали их собственными конвертами отмечают авторы исследования.

Ранее мы писали, что открытие петербургских учёных приближает массовое производство устройств гибкой электроники.

Фото: nature.com