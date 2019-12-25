Учёные исследовали строение фторфуллерена в газовой среде.

Открытие петербургских учёных приближает массовое производство устройств гибкой электроники. Исследователи из МГУ и Санкт-Петербургского технологического института сильно продвинулись в исследовании свойств фторфуллерена. Об этом рассказали в пресс-службе СПбГТИ.

Учёные исследовали строение фторфуллерена в газовой среде.

В отличие от известных органических акцепторов, фторфуллерены менее летучи, что позволяет создавать более долговечные устройства. Игорь Шишков, заведующий лабораторией электронографии кафедры физической химии химического факультета МГУ

Ранее мы писали, что уши неандертальцев оказались пригодны для восприятия речи Homo sapiens. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на исследование в журнале Nature Ecology & Evolution, которое подготовили учёные из Испании, США и Великобритании.

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