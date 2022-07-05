Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

На церемонии ратификации протоколов о присоединении к альянсу присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Об этом он сообщил в штаб-квартире НАТО.

На церемонии ратификации протоколов о присоединении двух стран к альянсу присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. По словам Столтенберга, двери НАТО открыты для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности.

Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной.

Видео: YouTube / NATO News