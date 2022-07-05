Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Об этом он сообщил в штаб-квартире НАТО.
На церемонии ратификации протоколов о присоединении двух стран к альянсу присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. По словам Столтенберга, двери НАТО открыты для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности.
Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной.
Видео: YouTube / NATO News
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