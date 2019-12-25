Альянс продолжает следить за военной деятельностью РФ несмотря на пандемию коронавируса.

Йенс Столтенберг заявил о сохранении боеготовности НАТО. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса рассказал во время видеоконференции с участием глав МИДов. Представитель НАТО добавил, что организация продолжает отслеживать активность, которую ведет Россия. Особое внимание уделяется региону Балтии. Там НАТО продолжает сохранять военное присутствие.

Мы сохраняем нашу оперативную готовность, продолжаем патрулировать воздушное пространство, военно-морские операции прокомментировал спикер

Задачи альянса не изменились даже в условиях распространения коронавирусной инфекции по миру. Столтенберг рассказал журналистам, что на встрече обсуждались вопросы сохранения боеготовности сил альянса. Основной ответственностью НАТО у условиях пандемии считается обеспечить сохранность безопасности и не допустить ее кризиса.

В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии.

Фото: Youtube/NATO News, Twitter