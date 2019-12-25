Генсек альянса прокомментировал помощь РФ странам, в которых зафиксирована эпидемия коронавируса.

В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии. Генеральный секретарь Североатлантического альянса прокомментировал во время видеоконференции в Брюсселе желание России помочь западным коллегам в дезинфекции против вируса. Йенс Столтенберг напомнил, что распространение коронавирусной инфекции с 11 марта ВОЗ считает пандемией. В этих условиях странам необходимо помогать друг другу, заявил представитель НАТО. Он заметил, что сложившуюся ситуацию можно считать международным кризисом.

Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу заявил чиновник

Йенс Столтенберг напомнил, что в борьбе против коронавируса нуждающимся помогают как члены НАТО, так и другие государства. Помощь должна основываться на национальных запросах и нуждах местного населения.

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО.