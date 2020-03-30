Александр Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО. Глава Белоруссии рассказал о результатах наблюдений во время встречи с руководителями силовых ведомств. Поднимался вопрос реагирования на "Защитника Европы". Доклады зачитали государственный секретарь Совета Безопасности, министр обороны и начальник главного разведывательного управления.
Глава страны заявил, что Белоруссия не воспринимает данные учения просто как "бряцание оружием". Политик напомнил, что военные мероприятия Североатлантического альянса проводятся в непосредственной близости от границ Белоруссии. Власти предпримут дальнейшие шаги для реагирования, после того, как "разведка доложит ситуацию".
Напомним, что 9 марта стало известно, что Белоруссия наблюдает за учениями НАТО в Норвегии Cold Response 2020.
Румас рассказал, что нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний из России.
Видео: YouTube/CTVBY
Обсуждение ( 2 )
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