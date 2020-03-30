Белоруссия изучает возможность реагирования на военные учения альянса.

Александр Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО. Глава Белоруссии рассказал о результатах наблюдений во время встречи с руководителями силовых ведомств. Поднимался вопрос реагирования на "Защитника Европы". Доклады зачитали государственный секретарь Совета Безопасности, министр обороны и начальник главного разведывательного управления.

Глава страны заявил, что Белоруссия не воспринимает данные учения просто как "бряцание оружием". Политик напомнил, что военные мероприятия Североатлантического альянса проводятся в непосредственной близости от границ Белоруссии. Власти предпримут дальнейшие шаги для реагирования, после того, как "разведка доложит ситуацию".

Напомним, что 9 марта стало известно, что Белоруссия наблюдает за учениями НАТО в Норвегии Cold Response 2020.

Румас рассказал, что нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний из России.

Видео: YouTube/CTVBY