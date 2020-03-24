Румас рассказал, что нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний из России

На данный момент премия поставщикам составляет 11,7 долларов за тонну.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что нефть пойдёт в его страну без премий для компаний из России.

На данный момент премия поставщикам составляет 11,7 долларов за тонну. Она снизится до 4,7 долларов. Компаниям их выплатит правительство России.

Отметим, что Белоруссия сама выберет нефтяные компании, которые предложат лучше условия поставок. Сергей Румас сказал, что это будут небольшие предприятия. Причина в том, что крупные игроки отказываются поставлять нефть в Белоруссию.

Ранее Reuters узнал, что Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска.